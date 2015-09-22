​Skype полностью восстановил работу

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Команда разработчиков популярного сервиса Skype полностью устранила проблему и сообщила, что пользователям доступны все сервисы мессенджера, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы рады сообщить, что сервисы Skype полностью восстановлены. Спасибо всем вам за терпение", - написано на странице мессенджера в Twitter.

Проблемы начались 21 сентября в районе полудня. Пользователи Skype жаловались на его недоступность практически по всему миру. Пользователи не могли изменить свой статус и связаться с контактами, также многие не могли войти в мессенджер. Сервис оставался недоступным более десяти часов.