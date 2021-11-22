Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram отложено до 2023 года

Американская корпорация Meta (бывшая Facebook) отложила введение сквозного шифрования в мессенджере Facebook Messenger и фотосервисе Instagram.

Американская корпорация Meta (бывшая Facebook) отложила введение сквозного шифрования в мессенджере Facebook Messenger и фотосервисе Instagram.

Как передает Report, эту важную для безопасности пользователей функцию оставили на доработку.

Внедрение сквозного шифрования предположительно может быть осуществлено в 2023 году, поскольку специалистам требуется больше времени для ввода функции. Сквозное шифрование давно применяется в мессенджере WhatsApp.

Meta и после ввода шифрования по-прежнему будет способна выявлять запрещенный контент. Для этого специалисты будут анализировать незашифрованную информацию и рассматривать жалобы пользователей.