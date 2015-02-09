Скоро в соцсетях появится приложение "Windows Phone"

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Американская корпорация Microsoft выпустит приложение "Skype Cam".

Как сообщает Report со ссылкой на "Iguides", работая в операционной системе "Windows Phone", пользователи смогут отправлять фотографии и видеоролики.

Объединив фотографии и папки в едином альбоме, ими смогут пользоваться как друзья пользователей, так и другие лица.

Приложение "Skype Cam" уже есть в магазинах, но пользоваться им пока невозможно. Оно тестируется сотрудниками "Microsoft".