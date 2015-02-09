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    Скоро в соцсетях появится приложение "Windows Phone"

    Они уже есть в магазинах Windows Phone

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Американская корпорация Microsoft выпустит приложение "Skype Cam".

    Как сообщает Report со ссылкой на "Iguides", работая в операционной системе "Windows Phone", пользователи смогут отправлять фотографии и видеоролики.

    Объединив фотографии и папки в едином альбоме, ими смогут пользоваться как друзья пользователей, так и другие лица.

    Приложение "Skype Cam" уже есть в магазинах, но пользоваться им пока невозможно. Оно тестируется сотрудниками "Microsoft".

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