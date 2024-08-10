Скончалась бывший гендиректор YouTube

Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни.

Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив в своем аккаунте в соцсети X.

"Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзен Воджицки после двух лет борьбы с раком. Она как никто другой причастна к истории Google, и трудно представить мир без нее", - написал Сундар Пичаи, выразив соболезнования семье.

Воджицки участвовала в создании Google, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис основателям компании. В 1999 году она стала первым менеджером по маркетингу Google. Была инициатором приобретения компанией Google YouTube. В 2014-2023 годах занимала должность генерального директора видеохостинга.