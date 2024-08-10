Скончалась бывший гендиректор YouTube

Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни.
Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив в своем аккаунте в соцсети X.
"Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзен Воджицки после двух лет борьбы с раком. Она как никто другой причастна к истории Google, и трудно представить мир без нее", - написал Сундар Пичаи, выразив соболезнования семье.
Воджицки участвовала в создании Google, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис основателям компании. В 1999 году она стала первым менеджером по маркетингу Google. Была инициатором приобретения компанией Google YouTube. В 2014-2023 годах занимала должность генерального директора видеохостинга.