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Скончалась бывший гендиректор YouTube

Скончалась бывший гендиректор YouTube Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни.
ИКТ
10 августа 2024 г. 11:40
Скончалась бывший гендиректор YouTube

Бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube Сьюзен Воджицки скончалась на 57 году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаив в своем аккаунте в соцсети X.

"Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзен Воджицки после двух лет борьбы с раком. Она как никто другой причастна к истории Google, и трудно представить мир без нее", - написал Сундар Пичаи, выразив соболезнования семье.

Воджицки участвовала в создании Google, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис основателям компании. В 1999 году она стала первым менеджером по маркетингу Google. Была инициатором приобретения компанией Google YouTube. В 2014-2023 годах занимала должность генерального директора видеохостинга.

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