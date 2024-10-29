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Сингапур поделится с Азербайджаном опытом цифровизации малого и среднего бизнеса

Сингапур поделится с Азербайджаном опытом цифровизации малого и среднего бизнеса Агентство инноваций и цифрового развития (IRIA) при Минцифры Азербайджана и сингапурское госагентство Singapore Cooperation Enterprise подписали меморандум о взаимопонимании.
ИКТ
29 октября 2024 г. 10:12
Сингапур поделится с Азербайджаном опытом цифровизации малого и среднего бизнеса

Агентство инноваций и цифрового развития (IRIA) при Минцифры Азербайджана и сингапурское госагентство Singapore Cooperation Enterprise подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIA, меморандум предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудничества в области цифровизации малого и среднего бизнеса (МСБ).

В рамках сотрудничества агентства будут осуществлять обмен опытом в сфере цифровых государственных услуг, политики и регуляторных рамок.

Отметим, что Сингапур обладает обширным опытом в области цифровизации МСБ и работает в этом направлении с 2017 года. Малые и средние предприятия играют ключевую роль в экономике Сингапура. На сегодняшний день они составляют 99% всех предприятий страны.

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