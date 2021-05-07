Siemens в начале фингода вдвое нарастил чистую прибыль

Объем заказов во втором квартале увеличился на 11%, до 15,9 миллиарда евро

Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого полугодия 2020-2021 финансового года, закончившегося 31 марта, увеличилась в 2,2 раза и составила 3,888 миллиарда евро.

Как передает Report, об этом сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 4,49 евро против 2,11 евро за шесть месяцев прошлого финансового года. Выручка за полугодие выросла в годовом выражении на 4,6%, до 28,736 миллиарда евро.

По итогам второго квартала текущего фингода компания увеличила чистую прибыль в 3,4 раза в годовом исчислении — до 2,39 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию за отчетный квартал составила 2,79 евро против 0,79 евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 6% и составила 14,665 миллиарда евро. Объем заказов во втором квартале увеличился на 11%, до 15,9 миллиарда евро.

Siemens связывает рост показателей с улучшением обстановки в автомобильной промышленности, машиностроении, в частности, в Китае. В то же время отмечается, что макроэкономическая среда остается сложной в связи с пандемией коронавируса.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.