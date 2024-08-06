Швеция и США договорились вместе развивать технологии связи 6G

Швеция и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в области разработки шестого поколения связи 6G.

Швеция и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в области разработки шестого поколения связи 6G.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается всообщении шведской правительственной канцелярии.

"Швеция и США демонстрируют четкое стремление к расширенному сотрудничеству с международными партнерами-единомышленниками с целью обеспечения открытости, безопасности, надежности, инклюзивности, устойчивости технологии 6G и ее соответствия демократическим ценностям. Мы будем вместе двигать развитие вперед", - сказал заместитель главы МИД Швеции Ян Кнутссон, подписавший совместное с США заявление.

Он отметил, что технологии 6G призваны существенно повысить скорость связи и объем передаваемых данных, а также усилить безопасность.

Заявление Швеции и США является дополнением к документу о принципах разработки и развития 6G, подписанному двумя странами ранее в 2024 году совместно с еще восемью государствами.