Шуша обеспечена оптическими телекоммуникационными услугами

ООО Aztelecom, принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, предоставило оптические телекоммуникационные услуги предприятиям и жилым домам города Шуша.

ООО Aztelecom, подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, предоставило оптические телекоммуникационные услуги предприятиям и жилым домам города Шуша.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Согласно информации, подключение к услуге уже осуществлено на хлебозаводе, который является первым производственным предприятием в Шуше.

В настоящее время жители Шуши и гости города могут пользоваться услугами широкополосного интернета на скорости минимум 30 МБ/с.

Современная телекоммуникационная инфраструктура в освобожденном городе построена на основе технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть). Оптическая сеть на одну тысячу номеров в Шуше, построенная по современным стандартам, гарантирует бесперебойный интернет и высокоскоростную передачу информации.

Aztelecom продолжит принимать необходимые меры для обеспечения устойчивых и бесперебойных телекоммуникационных услуг в рамках восстановительных и реконструкционных работ в Шуше.