Школьник из Агалы: Занятия проходят с использованием современных технологий

«Мне больше всего нравится в средней школе села Агалы то, что школа оснащена современным технологическим оборудованием».

Ученики средней школы села Агалы получают удовольствие от занятий в школе, оснащенной самым современным технологическим оборудованием.

Об этом Report заявил ученик 6-го класса средней школы села Агалы Зангилана Рустам Гулузаде.

Рустам рассказал, что больше всего любит математику и в будущем хочет стать инженером. Поэтому преподавание точных наук с использованием современных технологий и возможностей важно для реализации его будущих планов.

"Наше утро каждый день начитается с гимна Азербайджана, затем утренней зарядки в 07:40. Классы начинаются ровно в 08:00. Занятия длятся до 13:10 или до 12:15 в зависимости от количества уроков - 6 или 5 соответственно", - рассказал будущий инженер.

Умное село Агалы - первый населенный пункт в Зангилане, куда переехали первые возвращенцы, те, кто до недавнего времени считался вынужденным переселенцем, но после победы в Отечественной войне смог вернуться в свои родные места.