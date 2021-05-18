О нас
Report Georgia
Аудио новости

Sharp создала смартфон с дюймовой матрицей в камере

Sharp создала смартфон с дюймовой матрицей в камере  Aquos R6 появится в продаже в конце июня
ИКТ
18 мая 2021 г. 14:39
Sharp создала смартфон с дюймовой матрицей в камере

Компания Sharp заявила, что ее флагманский смартфон Aquos R6 обладает двумя уникальными техническими новшествами. Это первый в мире OLED-дисплей с частотой обновления до 240 Гц и первый в мире датчик изображения формата 1 дюйм.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", Aquos R6 появится в продаже в конце июня. Первым рынком для смартфона станет Япония. О выходе новинки в других странах не сообщается. Стоимость нового устройства также пока не названа.

Aquos R6 имеет 6,6-дюймовый изогнутый OLED-дисплей разрешением WUXGA+ (2730х1260 точек) с частотой обновления до 240 Гц. Подэкранный сканер способен распознавать два отпечатка пальцев одновременно. В экран встроена фронтальная 12,6-Мп камера. Но главной новинкой Sharp стала основная камера.

Японский смартфон стал первым в мире с датчиком изображения формата 1 дюйм. 20,2-Мп камера с объективом Leica — единственная в устройстве, что связано с компоновкой камеры с дюймовым сенсором. Ее сложно совместить с дополнительными модулями.

Смартфон построен на флагманской платформе Snapdragon 888 от Qualcomm с поддержкой 5G. Имеет 12 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, объем которой можно расширить за счет карты памяти microSD. Устройство с аккумулятором 5000 мА/ч имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Управляется гаджет операционной системой Android 11.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
18 мая 2021 г. 11:33
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
17 мая 2021 г. 15:57
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54
Ученики сидят в масках, соблюдается дистанция - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоУченики сидят в масках, соблюдается дистанция - ФОТОРЕПОРТАЖ
17 мая 2021 г. 10:16
Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
16 мая 2021 г. 14:57
МИД: Технический вопрос был раздут кампанией по очернению Азербайджана
МИД: Технический вопрос был раздут кампанией по очернению Азербайджана
16 мая 2021 г. 09:36
Лейла Абдуллаева отвергла необоснованные утверждения Армении
Лейла Абдуллаева отвергла необоснованные утверждения Армении
16 мая 2021 г. 08:53
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi