Sharp создала смартфон с дюймовой матрицей в камере

Aquos R6 появится в продаже в конце июня

Компания Sharp заявила , что ее флагманский смартфон Aquos R6 обладает двумя уникальными техническими новшествами. Это первый в мире OLED-дисплей с частотой обновления до 240 Гц и первый в мире датчик изображения формата 1 дюйм.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", Aquos R6 появится в продаже в конце июня. Первым рынком для смартфона станет Япония. О выходе новинки в других странах не сообщается. Стоимость нового устройства также пока не названа.

Aquos R6 имеет 6,6-дюймовый изогнутый OLED-дисплей разрешением WUXGA+ (2730х1260 точек) с частотой обновления до 240 Гц. Подэкранный сканер способен распознавать два отпечатка пальцев одновременно. В экран встроена фронтальная 12,6-Мп камера. Но главной новинкой Sharp стала основная камера.

Японский смартфон стал первым в мире с датчиком изображения формата 1 дюйм. 20,2-Мп камера с объективом Leica — единственная в устройстве, что связано с компоновкой камеры с дюймовым сенсором. Ее сложно совместить с дополнительными модулями.

Смартфон построен на флагманской платформе Snapdragon 888 от Qualcomm с поддержкой 5G. Имеет 12 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, объем которой можно расширить за счет карты памяти microSD. Устройство с аккумулятором 5000 мА/ч имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Управляется гаджет операционной системой Android 11.