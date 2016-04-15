Шамахинская астрофизическая обсерватория будет предупреждать об опасности космического мусора для Azerspace-1

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В Основном центре наземного управления спутниками ОАО "Азеркосмос" состоялась встреча со специалистами Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО). В ходе встречи обсуждались риски для спутника Azerspace-1 посторонних выбросов в космос, проблема пересечения траекторий спутников, наблюдение спутников с помощью телескопов, точный расчет их координат, разработка наноспутников и астрофизические космические эксперименты.

Как сообщили Report в "Азеркосмос", на встрече официальные представители ШАО были подробно проинформированы о технических особенностях спутника Azerspace-1, сфере применения спутника Azersky и очередных проектах.

В то же время состоялся обмен мнениями о значении развития космической промышленности и вклад Шамахинской астрофизической обсерватории в сферу космических исследований.

В завершение встречи стороны достигли договоренности по вопросам предварительного информирования о космическом мусоре, создающем опасность для Azerspace-1, расчета траекторий спутников, получения изображений Azerspace-1 посредством телескопов и расчета координат.