Шахмар Мовсумов: В Азербайджане число стартапов втрое увеличилось в этом году

В Азербайджане в этом году число стартапов втрое увеличилось по сравнению с прошлым годом.

В Азербайджане в этом году число стартапов втрое увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов на инновационном саммите InMerge в Баку.

Мовсумов отметил, что Азербайджан сегодня выступает в качестве партнера в области инноваций.

"Благодаря созданию технопарков и научно-исследовательских центров нам удалось создать основу для инноваций во всех отраслях. Наше партнерство направлено на укрепление устойчивого экономического роста. Утвержденное президентом видение "Азербайджан 2030" предусматривает достижение устойчивого социально-экономического развития. Наша цель - переход от экономики, основанной на нефти, к диверсифицированной и инклюзивной экономике. Мы должны добиться этого с помощью инноваций", - сказал он.

Помощник президента также добавил, что предоставленные технопаркам в последние годы льготы помогли создать благоприятные условия для развития местных стартапов и технологических компаний.