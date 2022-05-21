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Шахин Алиев: Мы проинформировали пользователей более 3,5 тыс. зараженных устройств

Шахин Алиев: Мы проинформировали пользователей более 3,5 тыс. зараженных устройств В течение этого года в результате мер, принятых Службой электронной безопасности совместно c интернет провайдерами, было проинформировано более 3,5 тыс. пользователей устройств, зараженных через "ботнет"-сети.
ИКТ
21 мая 2022 г. 12:44
Шахин Алиев: Мы проинформировали пользователей более 3,5 тыс. зараженных устройств

В течение этого года в результате мер, принятых Службой электронной безопасности совместно c интернет провайдерами, было проинформировано более 3,5 тыс. пользователей устройств, зараженных через "ботнет"-сети.

Как передает Report, об этом сказал глава Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Шахин Алиев.

По его словам, этим лицам была оказана методическая поддержка для устранения этих случаев: "Мы продолжаем деятельность в связи с этим. Я уверен, что вместе с интернет-провайдерами мы выявим еще больших случаев и обеспечим удовлетворенность пользователей".

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Версия на азербайджанском языке Şahin Əliyev: "Bu il 3,5 mindən çox yoluxmuş cihazın istifadəçisi məlumatlandırılıb"

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