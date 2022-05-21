Шахин Алиев: Мы проинформировали пользователей более 3,5 тыс. зараженных устройств

В течение этого года в результате мер, принятых Службой электронной безопасности совместно c интернет провайдерами, было проинформировано более 3,5 тыс. пользователей устройств, зараженных через "ботнет"-сети.

В течение этого года в результате мер, принятых Службой электронной безопасности совместно c интернет провайдерами, было проинформировано более 3,5 тыс. пользователей устройств, зараженных через "ботнет"-сети.

Как передает Report, об этом сказал глава Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Шахин Алиев.

По его словам, этим лицам была оказана методическая поддержка для устранения этих случаев: "Мы продолжаем деятельность в связи с этим. Я уверен, что вместе с интернет-провайдерами мы выявим еще больших случаев и обеспечим удовлетворенность пользователей".