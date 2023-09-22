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Шахин Алиев: Продукция Центра кибербезопасности Азербайджана будет экспортироваться за рубеж

Шахин Алиев: Продукция Центра кибербезопасности Азербайджана будет экспортироваться за рубеж При поддержке молодежи, прошедшей обучение в Центре кибербезопасности Азербайджана, разрабатываются местные продукты.
ИКТ
22 сентября 2023 г. 14:22
Шахин Алиев: Продукция Центра кибербезопасности Азербайджана будет экспортироваться за рубеж

При поддержке молодежи, прошедшей обучение в Центре кибербезопасности Азербайджана, разрабатываются местные продукты.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Агентства инноваций и цифрового развития Шахин Алиев в ходе выступления на конференции "Международные дни кибербезопасности - ICSD 2023".

"В ближайшие годы мы увидим внедрение этой продукции в различных компаниях, организациях Азербайджана. В дальнейшем мы будем экспортировать эту продукцию за границу", - сказал он.

По словам Ш.Алиева, речь идет о создании продуктов, программного обеспечения по кибербезопасности.

Напомним, что Центр кибербезопасности Азербайджана был учрежден Министерством цифрового развития и транспорта при поддержке ООО Pasha Holding. Центр, созданный с целью укрепления возможностей кибербезопасности страны, будет играть ключевую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов в этой области. В Центре будет проводить тренинги израильский профессиональный преподавательский состав, считающийся одним из ведущих в регионе в области кибербезопасности.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Əliyev: "Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin məhsulları xaricə ixrac olunacaq"

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