СГБ: Стало сложнее сохранять баланс между безопасностью и правами человека

В современный период стало сложнее сохранять баланс между безопасностью и правами человека.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Центра операций кибербезопасности Службы государственной безопасности (СГБ) Эльвин Баладжанов на CIDC-2025 в Баку.

Он отметил, что безопасность означает защиту государства, общества, жизни и самого человека, но эта защита не должна затрагивать сущность человека, напротив, должна согласовываться с ней.

"Необходимо воспринимать безопасность не как противника свободы, а, наоборот, как условие существования свободы. Потому что там, где нет безопасности, свобода также не может продолжать существовать. Но не будем забывать, что в центре безопасности стоит человек. В то же время за данными стоит не цифры, а судьбы людей. Поэтому на этой панели мы больше будем говорить о балансе между обеспечением безопасности и защитой прав человека", - сказал он.

Баладжанов подчеркнул, что сохранение упомянутого баланса является одним из самых сложных, но в то же время самых важных вопросов современного периода.