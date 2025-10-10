Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    • 10 октября, 2025
    • 16:40
    СГБ: Стало сложнее сохранять баланс между безопасностью и правами человека

    В современный период стало сложнее сохранять баланс между безопасностью и правами человека.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Центра операций кибербезопасности Службы государственной безопасности (СГБ) Эльвин Баладжанов на CIDC-2025 в Баку.

    Он отметил, что безопасность означает защиту государства, общества, жизни и самого человека, но эта защита не должна затрагивать сущность человека, напротив, должна согласовываться с ней.

    "Необходимо воспринимать безопасность не как противника свободы, а, наоборот, как условие существования свободы. Потому что там, где нет безопасности, свобода также не может продолжать существовать. Но не будем забывать, что в центре безопасности стоит человек. В то же время за данными стоит не цифры, а судьбы людей. Поэтому на этой панели мы больше будем говорить о балансе между обеспечением безопасности и защитой прав человека", - сказал он.

    Баладжанов подчеркнул, что сохранение упомянутого баланса является одним из самых сложных, но в то же время самых важных вопросов современного периода.

