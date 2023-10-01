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Сеть Azercell уже в Ханкенди!

Сеть Azercell уже в Ханкенди! После запуска в эксплуатацию базовых станций в Агдере и Ходжалы, Azercell запустил мобильную сеть и в городе Ханкенди.
ИКТ
1 октября 2023 г. 11:18
Сеть Azercell уже в Ханкенди!

После запуска в эксплуатацию базовых станций в Агдере и Ходжалы, Azercell запустил мобильную сеть и в городе Ханкенди.

Как передает Report со ссылкой на ООО Azercell Telecom, в настоящее время в Карабахе действует более 100 базовых станций Azercell, охватывающих Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джабраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также села Ходжавендского и других районов. В одном только Лачинском районе лидирующий мобильный оператор установил более 15 базовых станций.

Azercell продолжает работу в направлении расширения сети нового поколения на освобожденных от оккупации территориях страны с целью обеспечения возвращающегося домой населения современными услугами связи.

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