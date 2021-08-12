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Сервис Twitter поменял шрифт

Сервис Twitter поменял шрифт В сервисе микроблогов Twitter поменялся внешний вид, в том числе, был изменен основной шрифт на Chirp.
ИКТ
12 августа 2021 г. 03:38
Сервис Twitter поменял шрифт

В сервисе микроблогов Twitter поменялся внешний вид, в том числе, был изменен основной шрифт на Chirp.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Verge.

Обновленный шрифт можно будет встретить в приложении и ленте социальной сети. Информацию о переменах в популярной платформе подтвердила пресс-служба Twitter.

Шрифт Chirp описывается как "часть более широкого обновления бренда, представленного в январе".

До его включения всем пользователям, его можно было увидеть в рекламных материалах и графике. При этом релиз Chirp на широкую аудиторию станет не единственным визуальным нововведением. Позднее в Twitter выпустят новые цвета, доступные для настройки.

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