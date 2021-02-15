Сервис Parler возобновляет работу

Сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, возобновляет работу с понедельника на новом сервере.

Сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, возобновляет работу с понедельника на новом сервере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил временный исполнительный директор владеющей соцсетью одноименной компании Марк Меклер, слова которого приводит газета New York Post.

"У Parler опытная команда, и уходить мы не собираемся. Когда нас отключили от интернета в январе те, кто хочет лишить голоса десятки миллионов американцев, мы пообещали сами себе, что вернемся даже сильнее, чем были. Мы добьемся процветания в качестве социальной сети, которая больше всех остальных ценит свободу слова, гражданский диалог и неприкосновенность частной жизни", - отметил он.

Глава компании уточнил, что работа сервиса возобновляется на серверах, которые не зависят от ведущих высокотехнологичных компаний, чтобы избежать повторения случившегося в январе. Тогда Parler располагался на серверах Amazon, прекратившей предоставлять соцсети свои услуги после штурма Капитолия сторонниками Трампа. В Amazon утверждали, что Parler не приняла тогда надлежащих мер для блокирования экстремистского контента.

Сайт Parler действительно возобновил работу в понедельник, однако зарегистрировать нового пользователя на нем пока не удается. Не вернулось приложение и в онлайн-магазины Apple и Google. Тем не менее, как утверждает Меклер, 20 млн прежних пользователей сервиса уже могут вновь начать общение в нем.