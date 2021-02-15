О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сервис Parler возобновляет работу

Сервис Parler возобновляет работу Сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, возобновляет работу с понедельника на новом сервере.
ИКТ
15 февраля 2021 г. 21:49
Сервис Parler возобновляет работу

Сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, возобновляет работу с понедельника на новом сервере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил временный исполнительный директор владеющей соцсетью одноименной компании Марк Меклер, слова которого приводит газета New York Post.

"У Parler опытная команда, и уходить мы не собираемся. Когда нас отключили от интернета в январе те, кто хочет лишить голоса десятки миллионов американцев, мы пообещали сами себе, что вернемся даже сильнее, чем были. Мы добьемся процветания в качестве социальной сети, которая больше всех остальных ценит свободу слова, гражданский диалог и неприкосновенность частной жизни", - отметил он.

Глава компании уточнил, что работа сервиса возобновляется на серверах, которые не зависят от ведущих высокотехнологичных компаний, чтобы избежать повторения случившегося в январе. Тогда Parler располагался на серверах Amazon, прекратившей предоставлять соцсети свои услуги после штурма Капитолия сторонниками Трампа. В Amazon утверждали, что Parler не приняла тогда надлежащих мер для блокирования экстремистского контента.

Сайт Parler действительно возобновил работу в понедельник, однако зарегистрировать нового пользователя на нем пока не удается. Не вернулось приложение и в онлайн-магазины Apple и Google. Тем не менее, как утверждает Меклер, 20 млн прежних пользователей сервиса уже могут вновь начать общение в нем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
12 февраля 2021 г. 11:01
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
11 февраля 2021 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi