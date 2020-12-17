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"Сердце" экономики Китая оказалось перед невиданными проблемами

"Сердце" экономики Китая оказалось перед невиданными проблемами SMIC исключили из одного из главных в мире фондовых индексов
ИКТ
17 декабря 2020 г. 10:17
Сердце экономики Китая оказалось перед невиданными проблемами

Компания-производитель микросхем SMIC, которую называют "сердцем" экономики Поднебесной, оказался перед незнакомой ранее проблемой.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, глава компании-производителя внезапно объявил об уходе. После этого SMIC исключили из одного из главных в мире фондовых индексов.

В середине декабря текущего 2020 года SMIC заявила, что компании "стало известно" о планах соруководителя корпорации Монга Сун Ляна уйти в отставку. Компания заверяла, что "уточняет" истинные намерения топ-менеджера, а также причины такого поступка.

Одновременно с этим американский фондовый провайдер MSCI, который рассчитывает один из главных в мире фондовых индексов, объявил о скором исключении из него целого ряда китайских компаний, в том числе — SMIC.

Причина исключения компании из индекса кроется в законодательном запрете на сотрудничество с отдельными предприятиями Китая, а именно — технологического сектора. Запрет наложен на такое сотрудничество для американских резидентов.

После этого акции SMIC на Гонконгской бирже рухнули на 4,9% на торговой сессии 16 декабря.

Сейчас одна акция компании торгуется около отметки в 20,2 гонконгских доллара (2,6 доллара США).

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