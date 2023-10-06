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Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ

Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ 19:10
ИКТ
6 октября 2023 г. 20:03
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ

У нас есть проекты Организации тюркских государств (ОТГ), в которых также примет участие и космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в космической сфере.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления космического агентства Турции Сердар Гусейн Йылдырым.

Он отметил, что 74-й Международный астронавтический конгресс (МАК) в Баку является очень важным мероприятием: "Мы хотим изучить опыт Азербайджана. Прибыли на конгресс с большой командой, так как он проходит в братской стране. Турция представила свою кандидатуру на проведение астронавтического когресса в 2026 году. Но могу сказать, что мы также считаем своим успехом проведение этого грандиозного форума в Баку”.

Председатель агентства отметил, что из Турции в космос отправляется первый астронавт, и это имеет большое значение для страны: "Выбор был очень трудным. В итоге путевки на полет получили Альпер Гезеравджи и Тува Джахангир Атасевер".

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Версия на азербайджанском языке Serdar Yıldırım: "TDT ilə kosmik sahədə "Azərkosmos"un da yer aldığı layihələr reallaşdırılacaq"

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