Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ

19:10

У нас есть проекты Организации тюркских государств (ОТГ), в которых также примет участие и космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в космической сфере.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления космического агентства Турции Сердар Гусейн Йылдырым.

Он отметил, что 74-й Международный астронавтический конгресс (МАК) в Баку является очень важным мероприятием: "Мы хотим изучить опыт Азербайджана. Прибыли на конгресс с большой командой, так как он проходит в братской стране. Турция представила свою кандидатуру на проведение астронавтического когресса в 2026 году. Но могу сказать, что мы также считаем своим успехом проведение этого грандиозного форума в Баку”.

Председатель агентства отметил, что из Турции в космос отправляется первый астронавт, и это имеет большое значение для страны: "Выбор был очень трудным. В итоге путевки на полет получили Альпер Гезеравджи и Тува Джахангир Атасевер".