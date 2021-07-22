О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сенсорные экраны могут исчезнуть из-за нехватки ресурсов

Сенсорные экраны могут исчезнуть из-за нехватки ресурсов Ученые из Сиднейского университета предполагают, что производство сенсорных панелей и другой техники может прекратиться в будущем из-за невозобновляемости индия.
ИКТ
22 июля 2021 г. 07:14
Сенсорные экраны могут исчезнуть из-за нехватки ресурсов

Ученые из Сиднейского университета предполагают, что производство сенсорных панелей и другой техники может прекратиться в будущем из-за невозобновляемости индия.

Как передает Report, об этом пишет The Next Web.

Индий - прозрачный металл, который обладает электропроводящими свойствами. Благодаря этим свойствам он является основным ресурсом, необходимым для разработки сенсорных экранов и солнечных батарей.

Однако этот материал находится в постоянно растущем дефиците.

По словам ученых, индий не возобновляем и в природе встречается в малых количествах. Кроме того, почти весь индий в мире является побочным продуктом добычи цинка, спрос на который снижается.

При этом потребность в сенсорных панелях и экранах, которые нужны для производства техники, постоянно растет, что может только усугубить нехватку индия в будущем.

Сообщается, что ученые уже работают над созданием альтернативных материалов, чтобы избежать исчезновения тачскринов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
15 июля 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi