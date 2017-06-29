Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сенаторы США потребовали запретить использование антивируса Касперского в военных целях.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, соответствующие поправки предложила внести сенатор-демократ Джин Шахин. Она заявила, что связи между компанией и Кремлем очень тревожны.

Сенаторы и представители администрации США заявили, что компании нельзя доверить защиту критической инфраструктуры, особенно компьютерные системы, жизненно важные для безопасности страны.