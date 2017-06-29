 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сенаторы США потребовали запретить использование антивируса Касперского в военных целях

    Законодатели считают, что связи между компанией и Кремлем очень тревожны

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сенаторы США потребовали запретить использование антивируса Касперского в военных целях.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, соответствующие поправки предложила внести сенатор-демократ Джин Шахин. Она заявила, что связи между компанией и Кремлем очень тревожны.

    Сенаторы и представители администрации США заявили, что компании нельзя доверить защиту критической инфраструктуры, особенно компьютерные системы, жизненно важные для безопасности страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi