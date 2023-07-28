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Сенатор-демократ резко раскритиковал Microsoft

Сенатор-демократ резко раскритиковал Microsoft Сенатор США от Демократической партии Рон Уайден призвал министерство юстиции страны привлечь технологическую компанию Microsoft к ответственности за небрежность в обеспечении кибербезопасности.
ИКТ
28 июля 2023 г. 23:53
Сенатор-демократ резко раскритиковал Microsoft

Сенатор США от Демократической партии Рон Уайден призвал министерство юстиции страны привлечь технологическую компанию Microsoft к ответственности за небрежность в обеспечении кибербезопасности.

Как передает Report, об этом сообщает ArsTechnica.

По его словам, недочеты в работе Microsoft позволили китайским хакерам похитить сотни тысяч электронных писем клиентов облачных сервисов. Среди них были, в том числе сотрудники государственного департамента и министерства торговли США.

"Инженеры Microsoft никогда не должны были развивать системы таким образом, что это привело к утечке. Эти очевидные недостатки должны были быть обнаружены в ходе внутренних и внешних проверок безопасности Microsoft. Сразу появляется вопрос, какие другие серьезные недостатки кибербезопасности упустили аудиторы", - говорится в письме Уайдена.

В письме, адресованном руководителям минюста, агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности и федеральной торговой комиссии, Уайден также возмутился тем, что Microsoft продолжает скрывать ключевые детали недавнего взлома.

Компания Microsoft официально признала факт взлома, но не раскрыла деталей произошедшего. Сенатор сообщил, что корпорация из Редмонда использует расплывчатые формулировки, такие как "проблема" и "недостаток" при описании ситуации, позволившей хакерам получить доступ к учетным записям.

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