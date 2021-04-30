Сенат США утвердил кандидатуру Нельсона на пост директора NASA

Сенат Конгресса США в четверг единогласно утвердил кандидатуру Билла Нельсона на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сенат Конгресса США в четверг единогласно утвердил кандидатуру Билла Нельсона на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Напомним, что нынешний президент США Джо Байден внес кандидатуру Нельсона на утверждение в Сенат в марте. В ближайшее время он будет приведен к присяге.

78-летний Нельсон, являющийся членом правящей на данном этапе Демократической партии США, трижды избирался в Сенат Конгресса от штата Флорида, в котором родился и проживает. В верхней палате Конгресса он работал в 2001-2019 годах. Ранее был членом Палаты представителей Конгресса (в 1979-1991 годах). Во время работы в Сенате и Палате представителей в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета NASA. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.