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Байрактар: В будущем "Технофест" может пройти в европейских государствах

Байрактар: В будущем "Технофест" может пройти в европейских государствах Фестиваль авиации, космонавтики и технологий "Технофест" в будущем может пройти и в европейских государствах.
ИКТ
2 мая 2025 г. 18:18
Байрактар: В будущем Технофест может пройти в европейских государствах

Фестиваль авиации, космонавтики и технологий "Технофест" в будущем может пройти и в европейских государствах.

Об этом корреспонденту Report в Северном Кипре заявил председатель правления фестиваля и технический директор компании Baykar Сельджук Байрактар.

"Мы хотели бы организовать "Технофест" в европейских странах, в частности для наших братьев в Германии. Мы проводим этот фестиваль в дружественных и братских странах. Думаю, со временем он дойдет и до государств Европы", - отметил он.

11-й по счету "Технофест" проходит в столице Северного Кипра Лефкоше и завершится 4 мая.

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Версия на азербайджанском языке Selçuk Bayraktar: “Technofest”in digər Avropa ölkələrində keçirilməsini istərdik"

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