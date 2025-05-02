Байрактар: В будущем "Технофест" может пройти в европейских государствах

Фестиваль авиации, космонавтики и технологий "Технофест" в будущем может пройти и в европейских государствах.

Фестиваль авиации, космонавтики и технологий "Технофест" в будущем может пройти и в европейских государствах.

Об этом корреспонденту Report в Северном Кипре заявил председатель правления фестиваля и технический директор компании Baykar Сельджук Байрактар.

"Мы хотели бы организовать "Технофест" в европейских странах, в частности для наших братьев в Германии. Мы проводим этот фестиваль в дружественных и братских странах. Думаю, со временем он дойдет и до государств Европы", - отметил он.

11-й по счету "Технофест" проходит в столице Северного Кипра Лефкоше и завершится 4 мая.