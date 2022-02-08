Сельджук Байракдар: Концептуальный дизайн Akıncı разработал мой отец

Моя мама экономист и работает с нами. Мой отец был инженером. Он разработал концептуальный дизайн Akıncı.

"Мой отец был инженером. Он разработал концептуальный дизайн Akıncı. Моя мама экономист и работает с нами".

Как сообщает Report, об этом заявил технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байракдар, находящийся с визитом в Баку.

Байракдар рассказал, что его семья постоянно поддерживает его: “Моя мама до сих пор работает и поддерживает нас. Ранее она занималась программированием. У нас были трудные времена. Представьте себе: вы разрабатываете самолет, но у вас нет доступа на взлетно-посадочную полосу, или же нет разрешения на взлет и посадку. В Турции есть беспилотные летательные аппараты, приобретенные из-за рубежа. Наряду с бюрократическими препятствиями, они тоже создавали определенные проблемы".

Отметим, что БПЛА Bayraktar Akıncı разработан в Турции. Его строительство началось в 2017 году, а первый полет состоялся в 2019 году. Bayraktar Akıncı (общий вес 6 тонн) был введен в эксплуатацию в августе 2021 года.