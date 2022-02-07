Сельджук Байракдар: Готовы поддержать Азербайджан в технологических проектах

«Мы готовы оказать всяческую поддержку для реализации технологических проектов в Азербайджане».

«Мы готовы оказать всяческую поддержку для реализации технологических проектов в Азербайджане».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной аэрокосмическому и технологическому фестивалю Teknofest, который будет проводиться в этом году в Баку, заявил председатель наблюдательного совета Teknofest, глава Фонда турецкой технологической команды Сельджук Байракдар.

«Teknofest реализовал наши мечты. Сначала он вышел за границы Стамбула, а затем и Турции. Это первый в мире масштабный аэрокосмический и технологический фестиваль с 1,2 миллионами участников. Не будем забывать, что для нашей независимости национальная оборонная промышленность является главным критерием. В 2018 году, когда фестиваль начался, к нему присоединились 20 тыс. студентов, а затем их число увеличилось. Нашей целью является технологическое будущее. Поэтому приглашаю всех присоединиться к этому мероприятию, чтобы и вы сыграли роль в формировании сильного Азербайджана», - отметил С.Байрактар.