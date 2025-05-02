Фестиваль "Технофест-2025" может быть снова организован в Азербайджане

Фестиваль "Технофест-2025" может быть снова организован в Азербайджане

Фестиваль авиации, космонавтики и технологий "Технофест-2025" может быть снова организован в Азербайджане.

Об этом сказал корреспонденту Report в Северном Кипре председатель совета директоров "Технофеста", технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар.

Он отметил, что планируется проведение этого фестиваля в братских странах тюркского мира: "Фестиваль играет важную роль в проведении культурного и технологического обмена между странами".

11-й по счету "Технофест", организованный в столице Северного Кипра - Лефкоше, продлится до 4 мая.