Сельчук Байрактар: Азербайджанская молодежь работает в Bayraktar Technologies над искусственным интеллектом

Азербайджанская молодежь работает в компании Bayraktar Technologies Azerbaijan над проектами в области искусственного интеллекта.
Об этом сообщил Report технический директор турецкой авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар.
По его словам, компания Bayraktar Technologies Azerbaijan была создана с целью развития технологий беспилотных летательных аппаратов.
"Здесь азербайджанская молодежь работает над проектами в области искусственного интеллекта. Это важное программное обеспечение, необходимое для полета летательного аппарата без участия пилота. Сейчас наши азербайджанские собратья находятся в Стамбуле, вскоре вернутся в Азербайджан", - сказал он.
Байрактар также подчеркнул, что космические агентства Турции и Азербайджана наладили тесное сотрудничество.