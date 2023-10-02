Сельчук Байрактар: Азербайджанская молодежь работает в Bayraktar Technologies над искусственным интеллектом

Азербайджанская молодежь работает в компании Bayraktar Technologies Azerbaijan над проектами в области искусственного интеллекта.

Азербайджанская молодежь работает в компании Bayraktar Technologies Azerbaijan над проектами в области искусственного интеллекта.

Об этом сообщил Report технический директор турецкой авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар.

По его словам, компания Bayraktar Technologies Azerbaijan была создана с целью развития технологий беспилотных летательных аппаратов.

"Здесь азербайджанская молодежь работает над проектами в области искусственного интеллекта. Это важное программное обеспечение, необходимое для полета летательного аппарата без участия пилота. Сейчас наши азербайджанские собратья находятся в Стамбуле, вскоре вернутся в Азербайджан", - сказал он.

Байрактар также подчеркнул, что космические агентства Турции и Азербайджана наладили тесное сотрудничество.