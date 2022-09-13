Села Губы обеспечиваются высокоскоростным интернетом

В рамках проекта "Онлайн Азербайджан" два села Губинского района – Владимировка и Хыналыг получили в пользование высокоскоростную сеть интернета.

В рамках проекта "Онлайн Азербайджан" два села Губинского района – Владимировка и Хыналыг получили в пользование высокоскоростную сеть интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, подведомственный ему Aztelecom смонтировал и ввел в эксплуатацию в этих селах необходимое оборудование для оптико-волоконной сети по технологии GPON, которое обеспечивает быстрый и бесперебойный интернет.

В селе Владимировка 780, а в Хыналыге 537 домохозяйств было полностью обеспечено интернетом. Кроме того, в Губе создана сеть на 1 700 абонентских сетей. В настоящее время его услугами пользуются 600 абонентов.

Аналогичное строительство в селе Гачреш планируется завершить в течение ближайших 2 месяцев.