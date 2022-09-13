О нас

Села Губы обеспечиваются высокоскоростным интернетом

Села Губы обеспечиваются высокоскоростным интернетом В рамках проекта "Онлайн Азербайджан" два села Губинского района – Владимировка и Хыналыг получили в пользование высокоскоростную сеть интернета.
ИКТ
13 сентября 2022 г. 18:09
Села Губы обеспечиваются высокоскоростным интернетом

В рамках проекта "Онлайн Азербайджан" два села Губинского района – Владимировка и Хыналыг получили в пользование высокоскоростную сеть интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, подведомственный ему Aztelecom смонтировал и ввел в эксплуатацию в этих селах необходимое оборудование для оптико-волоконной сети по технологии GPON, которое обеспечивает быстрый и бесперебойный интернет.

В селе Владимировка 780, а в Хыналыге 537 домохозяйств было полностью обеспечено интернетом. Кроме того, в Губе создана сеть на 1 700 абонентских сетей. В настоящее время его услугами пользуются 600 абонентов.

Аналогичное строительство в селе Гачреш планируется завершить в течение ближайших 2 месяцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоQubada GPON texnologiyasının tətbiqinə başlanılıb

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi