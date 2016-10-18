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    Сектор услуг связи Азербайджана вырос на 6%

    На долю негосударственного сектора пришлось 81% полученной прибыли

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года учреждениями информации и связи Азербайджана физическим и юридическим лицам было оказано услуг связи в объеме 1 171,4 млн. манатов, из которых 72,5% пришлось на сектор населения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за указанный период объем услуг в сфере связи вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

    На долю негосударственного сектора пришлось 80,9% полученной прибыли.

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