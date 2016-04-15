Сектор услуг связи Азербайджана в первом квартале вырос на 9%

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года учреждениями информации и связи Азербайджана физическим и юридическим лицам было оказано услуг связи в объеме 372,8 млн. манатов, из которых 71,6% пришлось на сектор населения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за указанный период объем услуг в сфере связи вырос на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. На долю негосударственного сектора пришлось 80,7% полученной прибыли.