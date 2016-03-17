​Сектор связи Азербайджана в этом году вырос на 8%

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года учреждениями информации и связи Азербайджана физическим и юридическим лицам было оказано услуг связи в объеме 251,6 млн. манатов, из которых 71,5% пришлось на долю "населения".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за указанный период объем услуг в сфере связи вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. На долю негосударственного сектора пришлось 80,3% полученной прибыли.