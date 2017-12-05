Сегодня начала работу выставка Bakutel-2017

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Baku Expo Center стартовала 23-я Азербайджанская международная выставка и конференция "Телекоммуникации и информационные технологии" (Bakutel 2017).

Как сообщает Report, в этом году Bakutel ожидает свыше 192 компаний из 20 стран мира. Среди участников компании Азербайджана, США, ОАЭ, Китая, Финляндии, Франции, Швеции, Нидерландов, Турции и других стран. На выставке собрались ведущие ИКТ-компании, мобильные операторы, операторы связи, интернет-провайдеры, системные интеграторы, дистрибьюторы известных брендов, а также компании телерадиовещания. 40% от общего количества участников составят постоянные экспоненты Bakutel. Дебютантами являются 30% от общего числа участников.

Выставка продемонстрирует национальные стенды ряда стран, чье участие реализуется при активной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. В этом году, 10 стран - Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Италия, Франция, Канада, Словения, Турция, Грузия и Хорватия представят в национальных павильонах инновационные проекты, а также продукты и услуги в области ИКТ.

На церемонии открытия выступил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, назвавший Bakutel доступной платформой для налаживания сотрудничества между правительственными и общественными деятелями, ведущими бизнес-руководителями, специалистами, представителями сектора ИКТ.

Традиционно выставку посещают зарубежные специалисты, а также руководители структур сферы ИКТ. В этом году среди почетных гостей выставки: генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао, генеральный директор Регионального содружества в области связи Нурудин Мухитдинов, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Халил Ибрагим Акча, министр связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Азари Джахроми, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, министр транспорта, мореходства и связи Турецкой Республики Ахмет Арслан, председатель телекоммуникационного комитета министерства информации и связи Республики Казахстан Адиль Кожихов, заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рабава, заместитель министра связи и информационных технологий Республики Афганистан Мухаммад Хади Хедайети, генеральный директор Генерального управления ОАЭ по регулированию сектора телекоммуникаций (TRA) Хамад Аль Мансури, генеральный директор "Интерспутник" Вадим Белов и другие.

В рамках выставки подведомственными структурами и предприятиями министерства транспорта, связи и высоких технологий в одном национальном павильоне будут представлены продукция и услуги, реализуемые ими проекты. Это проекты в области телекоммуникации, почты, высоких технологий, в том числе нанотехнологий, инфраструктуры электронного правительства и электронной подписи, услуг облачных технологий Дата-центра, достигнутые успехи, а также ряд стартап-проектов, получивших поддержку министерства.

В течение четырех дней экспозиция выставки продемонстрирует вниманию посетителей IT-решения нового поколения, решения национального широкополосного интернета, мобильные технологии, банковские технологии, 4-5G, услуги в сфере оптоволоконных и облачных технологий.

Программа выставки включает проведение различных конференций и встреч. В рамках выставки будут проведены: Встреча на высоком уровне по проекту "Трансевразийская информационная супермагистраль" (TASIM); 2-е заседание министров информации и коммуникационных технологий стран членов Организации экономического сотрудничества, семинар "Развитие национального потенциала при е-правительстве, е-участии и открытом правительстве", 2-й семинар EU4Digital: Сеть инноваций ИКТ, 5-й Региональный форум по управлению интернетом, семинар "Ускорение применения Азиатско-Тихоокеанской информационной магистрали и Трансевразийской информационной супермагистрали". Также в рамках спланированной организаторами Bakutel 2017 деловой программы будет проходить ИКТ-конференция на тему "Новые возможности в связанном мире".