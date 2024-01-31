СЭБ: За последние сутки взломаны аккаунты 1000 граждан Азербайджана в WhatsApp

В Службу электронной безопасности (СЭБ) при Минцифры за последние сутки поступили около 1000 обращений касательно взлома аккаунтов граждан в приложении WhatsApp.

В Службу электронной безопасности (СЭБ) при Минцифры за последние сутки поступили около 1000 обращений касательно взлома аккаунтов граждан в приложении WhatsApp.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении СЭБ.

Сообщается, что разрешения ситуации СЭБ проводит переговоры с Meta Platforms, Inc., компанией-владельцем приложения WhatsApp. Итоги расследования будут обнародованы общественности, отметили в службе.

СЭБ также советует гражданам активировать функцию двухэтапной верификации, чтобы усилить безопасность своих учетных записей в WhatsApp, а также не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях от неизвестных лиц, не делиться с кем-либо OTP-кодом, и обновить приложение до последней версии.