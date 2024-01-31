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СЭБ: За последние сутки взломаны аккаунты 1000 граждан Азербайджана в WhatsApp

СЭБ: За последние сутки взломаны аккаунты 1000 граждан Азербайджана в WhatsApp В Службу электронной безопасности (СЭБ) при Минцифры за последние сутки поступили около 1000 обращений касательно взлома аккаунтов граждан в приложении WhatsApp.
ИКТ
31 января 2024 г. 18:32
СЭБ: За последние сутки взломаны аккаунты 1000 граждан Азербайджана в WhatsApp

В Службу электронной безопасности (СЭБ) при Минцифры за последние сутки поступили около 1000 обращений касательно взлома аккаунтов граждан в приложении WhatsApp.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении СЭБ.

Сообщается, что разрешения ситуации СЭБ проводит переговоры с Meta Platforms, Inc., компанией-владельцем приложения WhatsApp. Итоги расследования будут обнародованы общественности, отметили в службе.

СЭБ также советует гражданам активировать функцию двухэтапной верификации, чтобы усилить безопасность своих учетных записей в WhatsApp, а также не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях от неизвестных лиц, не делиться с кем-либо OTP-кодом, и обновить приложение до последней версии.

В случае взлома аккаунта пользователей призвали обратиться на горячую линию "1654" или по электронному адресу [email protected].

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Версия на азербайджанском языке ETX: “1000-ə yaxın vətəndaş “WhatsApp” hesabının ələ keçirilməsi ilə bağlı müraciət edib”

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