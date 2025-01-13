СЭБ призвала граждан не обманываться на фейковые акции в соцсетях от имени аэропорта Гейдар Алиев

СЭБ призвала граждан не обманываться на фальшивые акции от имени Бакинского аэропорта в соцсетях

В Службе электронной безопасности (СЭБ) призвали граждан не обманываться на фейковые объявления в соцсетях о том, что Международный аэропорт Гейдар Алиев якобы продает потерянный или забытый багаж пассажиров.

Как сообщили Report в СЭБ, фейковые страницы созданы в соцсети Facebook и предлагают гражданам акцию – купить потерянный или забытый багаж за 3,67 маната.

Для оформления "заказа" пользователям предлагают перейти по ссылке и ввести данные своей банковской карты и другую личную информацию, после чего злоумышленники списывают средства со счетов граждан.

СЭБ советует гражданам, которые встречают в соцсетях информацию о различных акциях, проявлять бдительность, перепроверять информацию непосредственно на официальных страницах компаний, а также ни в коем случае не вводить данные банковских карт и другую личную информацию на сомнительных страницах.