СЭБ: Мошенники в TikTok выдают себя за сотрудников мобильного оператора Bakcell

В социальной сети TikTok мошенники используют название мобильного оператора Bakcell для обмана пользователей.

Как сообщает Report, об этом заявили в Службе электронной безопасности (СЭБ).

По данным службы, злоумышленники создают поддельные страницы, которые выглядят как официальные аккаунты Bakcell. Они стремятся привлечь пользователей, предлагая им дешевые интернет-пакеты якобы по акции. К примеру, через размещенную на этих страницах ссылку предлагается приобрести 50 ГБ интернет-трафика по заниженной цене, однако при нажатии кнопки "Подписаться" пользователям предлагается ввести данные банковской карты.

Служба электронной безопасности призвала граждан не переходить по подозрительным ссылкам, не раскрывать конфиденциальные данные и проверять информацию об акциях и кампаниях только в официальных источниках.