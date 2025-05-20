СЭБ: Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени "Азерпочт"

Жителям Азербайджана начали поступать мошеннические сообщения от имени "Азерпочт" с предложением приобретения товаров, размещенных на онлайн-платформах.

Жителям Азербайджана начали поступать мошеннические сообщения от имени "Азерпочт" с предложением приобретения товаров, размещенных на онлайн-платформах.

Как сообщает Report, об этом предупреждает Служба электронной безопасности (СЭБ).

По данным ведомства, злоумышленники под предлогом оплаты направляют жертвам фейковые ссылки, при переходе по которым запрашиваются данные банковских карт и другая личная информация.

Гражданам рекомендовано сохранять бдительность, не доверять сообщениям от неизвестных источников и проверять информацию через официальные каналы ведомств.

В службе призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать персональные данные и реквизиты карт третьим лицам.