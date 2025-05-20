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СЭБ: Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени "Азерпочт"

СЭБ: Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени "Азерпочт" Жителям Азербайджана начали поступать мошеннические сообщения от имени "Азерпочт" с предложением приобретения товаров, размещенных на онлайн-платформах.
ИКТ
20 мая 2025 г. 18:33
СЭБ: Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени Азерпочт

Жителям Азербайджана начали поступать мошеннические сообщения от имени "Азерпочт" с предложением приобретения товаров, размещенных на онлайн-платформах.

Как сообщает Report, об этом предупреждает Служба электронной безопасности (СЭБ).

По данным ведомства, злоумышленники под предлогом оплаты направляют жертвам фейковые ссылки, при переходе по которым запрашиваются данные банковских карт и другая личная информация.

Гражданам рекомендовано сохранять бдительность, не доверять сообщениям от неизвестных источников и проверять информацию через официальные каналы ведомств.

В службе призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать персональные данные и реквизиты карт третьим лицам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоETX: Vətəndaşlara “Azərpoçt”un adından saxta mesajlar göndərilir

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