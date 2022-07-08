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Сделка Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой

Сделка Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой Сделка Илона Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой, поскольку его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в Twitter.
ИКТ
8 июля 2022 г. 04:13
Сделка Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой

Сделка Илона Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой, поскольку его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в Twitter.

Как передает Report со ссылкой на Washington Рost, команда Маска прекратила участие в некоторых дискуссиях о финансировании сделки на 44 миллиарда долларов. Переговоры с инвесторами в последние недели охладились, поскольку сторонники Маска выразили сомнения в массиве данных, проданных корпоративным клиентам из Twitter.

У команды инвесторов недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса. Если Илон Маск откажется от сделки, это может спровоцировать масштабную судебную тяжбу.

Согласно условиям сделки, Маск должен заплатить 1 млрд долларов США, чтобы разорвать сделку, но эксперты по правовым вопросам заявили, что Twitter может попытаться заставить Маска совершить покупку, если причина его отказа не связана с фундаментальным бизнесом компании.

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