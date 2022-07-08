Сделка Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой

Сделка Илона Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой, поскольку его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в Twitter.
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У команды инвесторов недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса. Если Илон Маск откажется от сделки, это может спровоцировать масштабную судебную тяжбу.
Согласно условиям сделки, Маск должен заплатить 1 млрд долларов США, чтобы разорвать сделку, но эксперты по правовым вопросам заявили, что Twitter может попытаться заставить Маска совершить покупку, если причина его отказа не связана с фундаментальным бизнесом компании.