​Счетная палата выявила факты уклонения от бюджетных платежей в ООО "Азерпочт"

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Счетная палата и министерство налогов провели совместную аудиторскую проверку деятельности ООО "Азерпочт". По результатам аудита выявлено, что организация незаконно сдала в аренду коммерческим юридическим лицам расположенное в Баку нежилое помещение общей площадью 4 061,4 кв. м, не имея на то соответствующего разрешения, в то же время не обеспечив перечисление в бюджет 50% арендной платы.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты о деятельности за 2015 год.

В документе говорится, что в госбюджет перечислено на 1 169, 9 тыс. манатов меньше подлежащей перечислению суммы НДС от коммерческой деятельности, в то же время 29,7 тыс. манатов НДС перечислено позже конечной даты оплаты, в связи с неверным определением базы налогообложения налог на недвижимость рассчитан на 3,8 тыс. манатов сверх положенной суммы.