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Сбой в работе Facebook и Instagram

​Сбой в работе Facebook и Instagram

Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США (в особенности в штатах Нью-Йорк и Калифорния), а также в Канаде, России, Великобритании, Турции, Нидерландах, Польше и Перу.

Проблемы в работе Instagram возникают в основном с просмотром новостной ленты (около 66%), еще примерно 17% жалуются на сложности с входом в соцсеть, а около 16% не могут воспользоваться сайтом Instagram. В то же время 56% жалоб на работу Facebook связаны с полным отключением социальной сети, 25% пользователей испытывают проблемы с входом в Facebook, 15% жалуются на неполадки в просмотре новостной ленты.

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