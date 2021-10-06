Сбой в работе Facebook мог обойтись компании в $100 млн

Сбой работы приложений Facebook Inc - Facebook, Instagram и WhatsApp в понедельник может стоить компании примерно 100 млн долларов США.

Сбой работы приложений Facebook Inc - Facebook, Instagram и WhatsApp в понедельник может стоить компании примерно 100 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это подсчитали аналитики американского издания Fortune.

Эксперты Fortune в своих расчетах основывались на финансовых результатах компании за второй квартал текущего года, в котором выручка Facebook составила 29,08 млрд долларов США, или 319,6 млн долларов в день, или 13,3 млн долларов в час. Учитывая то, что приложения компании не работали около 7,5 часов, она могла потерять 99,75 млн долларов США.

Другая компания, предоставляющая услуги по оценке рекламы, Standard Media Index дала более оптимистичную оценку. По подсчетам ее аналитиков, Facebook мог потерять около 3,3 млн долларов США за период сбоя. Однако Standard Media Index полагались исключительно на оценку того, сколько компании тратят на рекламу своих продуктов в приложениях Facebook в день.

Кроме того, вице-президент исследовательской Forrester Майк Пру считает, что около 10 млн компаний и брендов, размещающих свою рекламу в Facebook и Instagram, могут обоснованно потребовать возмещения убытков - вероятно, в виде бесплатной рекламы.