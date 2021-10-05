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Сбой Facebook назвали крупнейшим в истории

Сбой Facebook назвали крупнейшим в истории Сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных.
ИКТ
5 октября 2021 г. 05:08
Сбой Facebook назвали крупнейшим в истории

Сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице Downdetector в Twitter.

"Отключение Facebook продолжается и стало крупнейшим, которое мы когда-либо видели на Downdetector: более 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира", - говорится в сообщении.

Сервис продолжает публиковать сообщения о проблемах у различных приложений. В настоящий момент, по данным Downdetector, помимо крупнейших соцсетей и мессенджеров, неполадки отмечаются в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.

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