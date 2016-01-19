Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сбои в работе социальной сети Twitter продолжаются. Сервис функционирует нестабильно, периодически выходит из строя.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, официальный представитель европейского отделения компании Twitter заявил, что проблемы в работе сети, помимо России, отмечены в Европе, в частности, Великобритании, Франции. Аналогичные сообщения приходят из Южной Африки, Нигерии, Уганды, Бразилии, с Филиппин.

По оценке экспертов, нынешний сбой является одним из самых серьезных за десятилетнюю историю работы Twitter.