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    Сбои в работе социальной сети Twitter продолжаются

    По оценке экспертов, нынешний сбой является одним из самых серьезных за десятилетнюю историю работы Twitter

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сбои в работе социальной сети Twitter продолжаются. Сервис функционирует нестабильно, периодически выходит из строя. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, официальный представитель европейского отделения компании Twitter заявил, что проблемы в работе сети, помимо России, отмечены в Европе, в частности, Великобритании, Франции. Аналогичные сообщения приходят из Южной Африки, Нигерии, Уганды, Бразилии, с Филиппин. 

    По оценке экспертов, нынешний сбой является одним из самых серьезных за десятилетнюю историю работы Twitter.

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