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Саудовская Аравия инвестирует в развитие киберспорта в стране почти $38 млрд

Саудовская Аравия инвестирует в развитие киберспорта в стране почти $38 млрд Правительство Саудовской Аравии планирует вложить 142 млрд риалов (около 38 млрд долларов США) в развитие киберспорта в королевстве.
ИКТ
1 октября 2022 г. 07:14
Саудовская Аравия инвестирует в развитие киберспорта в стране почти $38 млрд

Правительство Саудовской Аравии планирует вложить 142 млрд риалов (около 38 млрд долларов США) в развитие киберспорта в королевстве.

Как передает Report, об этом сообщило государственное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Отмечается, что 70 млрд риалов потратят на покупку ценных бумаг игровых и киберспортивных компаний, еще 50 млрд риалов — на приобретение издателей кибердисциплин.

На данный момент Эр-Рияд уже купил акции Activision Blizzard, Electronic Arts и Nintendo, а также киберспортивное подразделение Modern Times Group.

По словам Аль Сауда, Саудовская Аравия к 2030 году должна стать глобальным центром игрового и киберспортивного сектора. Весной он приобрел 96% акций японского разработчика видеоигр SNK.

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