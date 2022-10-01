Саудовская Аравия инвестирует в развитие киберспорта в стране почти $38 млрд

Правительство Саудовской Аравии планирует вложить 142 млрд риалов (около 38 млрд долларов США) в развитие киберспорта в королевстве.

Правительство Саудовской Аравии планирует вложить 142 млрд риалов (около 38 млрд долларов США) в развитие киберспорта в королевстве.

Как передает Report , об этом сообщило государственное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Отмечается, что 70 млрд риалов потратят на покупку ценных бумаг игровых и киберспортивных компаний, еще 50 млрд риалов — на приобретение издателей кибердисциплин.

На данный момент Эр-Рияд уже купил акции Activision Blizzard, Electronic Arts и Nintendo, а также киберспортивное подразделение Modern Times Group.

По словам Аль Сауда, Саудовская Аравия к 2030 году должна стать глобальным центром игрового и киберспортивного сектора. Весной он приобрел 96% акций японского разработчика видеоигр SNK.