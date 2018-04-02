Сархан Гашимов будет представлять Азербайджан в США

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Член правления Microsoft СНГ, генеральный директор по Азербайджану, Туркменистану и Таджикистану компании Microsoft Сархан Гашимов будет представлять страну в США.

Как сообщает Report, в апреле и мае текущего года С.Гашимов выступит в качестве представителя от Азербайджана в программе лидерства по теме "Инновации и разработки программных обеспечений в Центральной Азии и странах Южного Кавказа".

Будучи экспертом в области инноваций, он проведет в Вашингтоне и других городах США обмен мнениями по темам "Создание в регионе местных стартапов, готовых к международному рынку" и "Инновации" в рамках программы, которая будет организована Фондом Рамсфелда и институтом Центральной Азии и Южного Кавказа при Университете Джона Хопкинса.

Эксперт по инновациям, Сархан Гашимов, имеющий более чем 15-летний опыт в области информационно-коммуникационных технологий, работал в таких международных компаниях, как HP, Oracle и SAP. С 2016-го года он работает генеральным директором компании Microsoft Azerbaijan, а недавно был избран членом совета директоров Microsoft по СНГ.