Сара Майкл: Цифровизация стала ключевым направлением деятельности Всемирного банка

Цифровизация стала одним из ключевых направлений сегодняшней деятельности Всемирного банка.

Цифровизация стала одним из ключевых направлений сегодняшней деятельности Всемирного банка.

Как передает Report, об этом глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл заявила в ходе панельной дискуссии на международной конференции GSMA M360 EURASIA 2023, которая начала свою работу в Баку вчера.

По ее словам, одним из направлений, в которое сейчас вкладывается ВБ, является взаимосвязь между доступом к интернету и ростом ВВП страны.

"Увеличение покрытия интернета в регионе на 1% ведет к увеличению роста ВВП на 1,5%",- сказала она, добавив, что это в свою очередь, ведет к открытию и росту числа новых рабочих мест.

С.Майкл отметила, что ВБ считает улучшение возможностей цифровой связи в Азербайджане ключевым фактором инклюзивного роста.