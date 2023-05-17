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Сара Майкл: Цифровизация стала ключевым направлением деятельности Всемирного банка

Сара Майкл: Цифровизация стала ключевым направлением деятельности Всемирного банка Цифровизация стала одним из ключевых направлений сегодняшней деятельности Всемирного банка.
ИКТ
17 мая 2023 г. 10:58
Сара Майкл: Цифровизация стала ключевым направлением деятельности Всемирного банка

Цифровизация стала одним из ключевых направлений сегодняшней деятельности Всемирного банка.

Как передает Report, об этом глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл заявила в ходе панельной дискуссии на международной конференции GSMA M360 EURASIA 2023, которая начала свою работу в Баку вчера.

По ее словам, одним из направлений, в которое сейчас вкладывается ВБ, является взаимосвязь между доступом к интернету и ростом ВВП страны.

"Увеличение покрытия интернета в регионе на 1% ведет к увеличению роста ВВП на 1,5%",- сказала она, добавив, что это в свою очередь, ведет к открытию и росту числа новых рабочих мест.

С.Майкл отметила, что ВБ считает улучшение возможностей цифровой связи в Азербайджане ключевым фактором инклюзивного роста.

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Версия на английском языке Sarah Michael: Digitalization has become key focus for World Bank

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