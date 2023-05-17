Сара Майкл: Цифровизация стала ключевым направлением деятельности Всемирного банка

Цифровизация стала одним из ключевых направлений сегодняшней деятельности Всемирного банка.
Как передает Report, об этом глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл заявила в ходе панельной дискуссии на международной конференции GSMA M360 EURASIA 2023, которая начала свою работу в Баку вчера.
По ее словам, одним из направлений, в которое сейчас вкладывается ВБ, является взаимосвязь между доступом к интернету и ростом ВВП страны.
"Увеличение покрытия интернета в регионе на 1% ведет к увеличению роста ВВП на 1,5%",- сказала она, добавив, что это в свою очередь, ведет к открытию и росту числа новых рабочих мест.
С.Майкл отметила, что ВБ считает улучшение возможностей цифровой связи в Азербайджане ключевым фактором инклюзивного роста.