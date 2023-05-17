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Сара Майкл: Центры ASAN - хороший пример цифрового перехода в Азербайджане

Сара Майкл: Центры ASAN - хороший пример цифрового перехода в Азербайджане Центры ASAN xidmət являются хорошим примером цифрового перехода, поддерживаемого Азербайджаном.
ИКТ
17 мая 2023 г. 12:38
Сара Майкл: Центры ASAN - хороший пример цифрового перехода в Азербайджане

Центры ASAN xidmət являются хорошим примером цифрового перехода, поддерживаемого Азербайджаном.

Как передает Report, об этом глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл заявила в ходе панельной дискуссии на международной конференции GSMA M360 EURASIA 2023, которая вчера стартовала в Баку.

По ее словам, благодаря данным центрам любая демографическая группа может воспользоваться услугами, в которых она заинтересована.

"Это помогает нарастить уверенность в использовании цифровых услуг в стране", - добавила она.

С.Майкл подчеркнула, что когда ВБ инвестирует в цифровые проекты, этим поддерживается спрос на цифровые услуги.

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