​SAP и "Лаборатория Касперского" подписали меморандум о сотрудничестве

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Лаборатория Касперского" и SAP СНГ объявили о подписании меморандума о сотрудничестве. Цель партнерства - повысить эффективность корпоративных решений SAP с помощью информации, получаемой благодаря использованию технологий "Лаборатории Касперского". Об этом сообщили Report в "Лаборатории Касперского".

На первом этапе сотрудничества новые возможности будут добавлены в решения SAP для управления промышленными предприятиями. В систему мониторинга и обеспечения экономической безопасности, разработанную SAP и действующую на предприятиях, будет внедрен специальный плагин. Он позволит получать данные с промышленных объектов, аккумулируемые специализированной платформой для защиты критически важных инфраструктур Kaspersky Industrial CyberSecurity. Затем специалисты SAP будут анализировать полученные данные и на основании этого анализа вносить в свои решения изменения, которые позволят повысить эффективность производственных процессов. В будущем в рамках сотрудничества компании рассмотрят возможности дальнейшей интеграции решений SAP и продуктов "Лаборатории Касперского".

Кроме того, компании планируют проводить совместные публичные маркетинговые мероприятия и семинары, а также спроектировать демо-стенд для представления новых возможностей продуктов SAP потенциальным и действующим партнерам и клиентам.