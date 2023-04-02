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Samsung выпустит SSD емкостью 1 петабайт

Samsung выпустит SSD емкостью 1 петабайт Компания Samsung намерена в обозримом будущем создать и выпустить SSD-накопитель рекордного объема.
ИКТ
2 апреля 2023 г. 21:52
Samsung выпустит SSD емкостью 1 петабайт

Компания Samsung намерена в обозримом будущем создать и выпустить SSD-накопитель рекордного объема.

Как передает Report, об этом сообщает издание SamMobile.

Представители корпорации рассказали о своих планах во время обсуждения будущего твердотельных накопителей с другими производителями SSD. По словам инженеров корейской фирмы, будущие SSD-накопители получат емкость 1 петабайт или 1024 терабайта. Один такой накопитель позволит сохранить около 22 тысяч часов 4К-видео, несколько десятков SSD обеспечат хранение полного архива Библиотеки Конгресса США.

При этом в компании отметили, что запуска подобных накопителей на рынок не стоит ожидать в ближайшие годы. По оценкам Samsung, инновации в этой области сделают возможным создание SSD рекордной емкости в течение ближайшего десятилетия.

Специалисты корейской корпорации отметили, что для проектирования подобных SSD нужно будет заняться не только физическим, но и логическим масштабированием. По словам инженеров, подобный NAND-накопитель будет иметь больше 1000 слоев. Также необходимо будет решить проблему нагрева оборудования в ходе работы.

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